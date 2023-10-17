Майже 34 тисячі гривень видурили аферисти у жительки Бережанської громади, пропонуючи їй роботу в Інтернеті.

Як з’ясувалося, потерпіла в одній з соцмереж знайшла інформацію про додатковий дохід. Перейшла за посиланням і у месенджері почала переписуватися з «роботодавцями». Їй запропонували зареєструватися на сайті та викупляти там товар, за який їй мали повертати гроші з відсотками. Спочатку інвестування дійсно приносило дохід. Тоді потерпіла вирішила вкладати більші суми. Як наслідок, вона перерахувала незнайомцям майже 34 тисячі гривень.

За фактом шахрайства дізнавачі відділення поліції №1 м. Бережани розпочали кримінальне провадження. Тривають заходи для розкриття злочину.