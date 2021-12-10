Близько тисячі водіїв у нетверезому стані зупинили патрульні поліцейські на Тернопільщині цього року. Їм загрожують штрафи від 17 тис. грн. та позбавлення прав від одного року.

Кермування у нетверезому стані – одне з частих порушень, яке призводить до трагічних ДТП. Як зазначив заступник начальника патрульної поліції області Сергій Ганський, попри збільшення штрафів порушників не меншає.

«Коли водій сідає за кермо напідпитку чи під дією наркотичних речовин, він чомусь на всі 100% впевнений, що нічого поганого з ним не може трапитися. Він не зважає й на те, що під дією алкоголю чи наркотиків, у нього знижується реакція, швидкість мислення, він втрачає м’язовий контроль та координацію. Від такої зухвалої самовпевненості, негативні наслідки можуть спіткати не лише водія, а й інших, ні в чому невинних людей».

Додамо, за ч. 1 ст. 130 передбачений штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік. Якщо водій допускає це порушення втретє, його можуть оштрафувати на 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років, конфіскацією транспортного засобу з позбавленням права керування на 10 років.