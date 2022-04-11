Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш нагадав, що без поважної причини громадянам заборонено перебувати на вулиці під час комендантської години – з 20.00 до 6.00. За порушення цієї вимоги продовжать вручати повістки у військкомат.

– З 20.00 до 6.00 заборонено перебувати на вулиці без нагальної потреби, – каже Володимир Труш. – Це не стосується тільки представників органів виконавчої влади, Нацполіції, військових та визначених Радою оборони категорії працівників чи підприємств. З 22.00 також не повинно їздити таксі, не залежно від форми власності. На засіданні ми прийняли рішення, що підприємства, які мають укладені зі службою таксі договори на перевезення нададуть номери автомобілів таксі і вкажуть точний час перевезення їхніх працівників. Працівники повинні мати при собі довідки з місця роботи з того чи іншого підприємства. Інакше будемо відправляти всіх, хто вийшов на вулицю у комендантську годину у військкомат. Уже 80 повісток за порушення комендантської години було вручено. Тим, хто отримав повістки і не з’явився у військкомат випишуть штраф і поліцейські примусово доставлять їх у військкомат.

У наступні дні на Раді оборони Тернопільщини також планують обговорити питання про пасхальні богослужіння під час комендантської години.

– Поліція ініціювали зібрати Раду церков, – додав Олександр Богомол, начальник ГНПУ у Тернопільській області. – Будемо просити, щоб богослужіння не відбувалися у комендантську годину. Це для того, щоб мінімізувати кількість людей на богослужіннях. Пропонуємо онлайн-трансляції, а освячення великодніх кошиків проводити роздільно по вулицях, в окремих населених пунктах. Це буде обговорено на Раді церков, будуть надані пропозиції від правоохоронців і військових і прийняті відповідні рішення, про які ми повідомимо.