У Тернополі заборонили роботу закладів громадського харчування після 22.00.

Таке рішення міського штабу боротьби з коронавірусом пов’язане із складною епідемічною ситуацією. У разі порушення вимог до відповідальності притягуватимуть не лише власників закладів, а й їхніх відвідувачів.

Вихідними мобільні групи, у складі яких працюють поліціянти, муніципальні інспектори та держпродспоживслужба, посилять контроль за виконанням карантину. Щодо порушників складатимуть адміністративні протоколи. “Ми запровадили посилені заходи і разом з муніципальною інспекцією, держпродспоживслужбою проводимо перевірки. Робота нічних закладів заборонена повністю, а щодо закладів ресторанного бізнесу, то дозволено працювати у денний період з дотриманням карантинних вимог. Звертаюся до власників нічних клубів: не допускайте порушень. Минулого тижня чотири заклади дослухалися до вимог, а один не дослухався. Також звертаюся до відвідувачів закладу, якщо вимоги будуть проігноровані власниками, є відповідальність за перебування без масок у громадських приміщеннях”, – наголосив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца.

Додамо, у Тернополі з 29 березня вирішили посилити карантинні вимоги. Нові правила у більшості стосуються закладів громадського харчування та освітніх установ.