Минулого тижня у Тернополі у результаті перевірки підприємницької діяльності виявили три порушення карантинних вимог. Відтак поліціянти склали адміністративні протоколи. Підприємцям загрожують штрафи у розмірі 34 тисяч гривень.

Загалом кількість порушень карантинних вимог у Тернополі значно поменшала, – наголосив на засіданні міського оперативного штабу начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца. Він припускає, що представники бізнесу в обласному центрі вже навчилися жити в карантинних умовах.

“За останній тиждень було виявлено три факти порушення карантинних вимог, складено відповідні протоколи. Хочу подякувати приватним підприємцям, їхньому персоналу за розуміння. Спостерігаємо тенденцію до того, що люди звикли до карантинних обмежень і переважно дотримуються їх”.

Втім, поліціянти й надалі проводитимуть перевірки суб’єктів бізнесу задля профілактики порушень. Нагадаємо, адаптивний карантин продовжили в Україні до кінця літа. За попередніми пронозами, триватиме він щонайменше до 2022 року.

Софія Романська