З 6 квітня Кабінет Міністрів посилив карантинні вимоги в Україні з метою недопущення поширення COVID-19, зокрема, тепер за порушення умов карантину громадяни нестимуть адміністративну та кримінальну відповідальність.

У Тернополі з 6 по 8 квітня під час спільного патрулювання містом працівниками управління патрульної поліції, муніципальної інспекції та тернопільського відділу поліції складено 8 адміністративних протоколів за порушення карантинних заходів, п’ять з яких за появу у громадських місцях без масок та ще три – за відвідування парку групою людей та розпивання там алкогольних напоїв.

Зазначимо, що правоохоронці складають протоколи виключно в тих випадках, коли громадяни не дослуховуються до зауваження поліцейських та порушують закон, адже головне завдання наразі- це попередити, роз’яснити і запобігти.

Дякуємо жителям Тернополя за дотримання посилених карантинних обмежень та нагадуємо, що за порушення ст.44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей) передбачається штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

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