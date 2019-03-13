За погану поведінку школярів їхніх батьків штрафуватимуть

13/03/2019 Розмір тексту:

Штрафи за булінг у школах передбачені новим законом України. Відтепер за цькування школярів, батьки платитимуть штрафи від 850 грн. Замовчування таких фактів також передбачає відповідальність.

При загальноосвітніх навчальних закладах запрацюють спеціальні комісії, які відповідатимуть за попередження і виявлення фактів булінгу. Також додаткова відповідальність передбачена для шкільних психологів. Залучатимуть до протидії булінгу і правоохоронців.

«Булінг може проявлятися у психологічному чи фізичному аспектах. Психологічний вияв булінгу означає цькування, образи; фізичний означає псування майна. Один факт не може називатися булінгом, для того, щоб зафіксувати булінг, має бути декілька фактів, тобто систематичність. Щодо відповідальності за булінг, то передбачені штрафи або громадські роботи. До 16-ти років за дитину відповідальність несуть батьки. Штрафи: від 850 до 1700 грн.; за повторні дії штрафи сягають від 1700 до 3400 грн.», – каже начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУ НП в Тернопільській області Петро Тихович.

Замовчування фактів булінгу також передбачає штрафи від 850 до 1700 гривень, громадські роботи або ж відрахування 20% заробітку.

Софія Романська