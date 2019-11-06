Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно виконроба підприємства, яке здійснювало капітальний ремонт дороги в с. Острів Тернопільського району.

Встановлено, що виконроб підприємства, в результаті неналежного виконання своїх посадових обов’язків під час виконання ремонтно-будівельних робіт дороги в с. Острів Тернопільського району, не забезпечив необхідний контроль за обсягом виконаних робіт, а саме – щодо облаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші на 63,6 тонн, в результаті чого заподіяв істотну шкоду державним інтересам в сумі 118 тис грн. Розслідування за ч. 1ст. 367 КК України завершено, повідомляють у прес-службі прокуратури області.

Санкція ч. 1 ст. 367 КК України передбачає покарання к виді штрафу від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.