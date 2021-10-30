За поданням і сприянням Миколи Люшняка Кабмін виділив кошти на добудову пішохідного моста у Теребовлі

З ініціативи народного депутата з Тернопільщини, члена бюджетного комітету Миколи Люшняка Кабмін виділив кошти на завершення реконструкції пішохідного моста у Теребовлі, що проходить через річку Гнізна.

Так, Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року № 1311-р на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери Тернопільщини передбачили 65 мільйонів гривень.

Народний депутат каже, пішохідний міст стане окрасою Теребовлі, адже проєкт, на який завжди не вистачало коштів, також передбачає облаштування рекреаційно-туристичного комплексу із тимчасових споруд малої архітектурної форми.

– Міст через річку Гнізна має багато історію. Десятки років тому він з’єднував Старе місто з центральною частиною Теребовлі. Цим шляхом щодня переходили тисячі містян. Проект відновлення вже розроблено, однак через нестачу коштів роботи довелося «заморозити» на тривалий час. Тепер завдяки субвенції з державного бюджету Теребовлянській міській територіальній громаді ми завершимо відновлення моста. Він не тільки суттєво розвантажить рух, але стане окрасою й привабить туристів, які матимуть нову відпочинкову зону, щоб помилуватися красою княжого міста, – зазначив Микола Люшняк.

Окрім того, ще 12 з половиною мільйонів гривень із держбюджету отримає Теребовлянська міська лікарня для закупівлі лапараскопічної стійки, апарату ультразвукової діагностики експертного класу, апарату штучної вентиляції легень, наркозно-дихального апарату та артроскопічної стійки.

Додамо, що у найближчу неділю, 31 жовтня, у Теребовлі відбудуться вибори міського голови. За оцінками експертів та соціологів безперечним лідером виборчих перегонів є самовисуванець Олег Продан. Одним із пунктів його передвиборчої програми є саме добудова згаданого мосту у тісній співпраці із народним депутатом Миколою Люшняком.