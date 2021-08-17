Другий місяць на Тернопільщині триває інспекційна кампанія щодо зниження незадекларованої праці на 2021 рік.

Так, з 9 до 13 серпня, фахівці Управління Держпарці провели інспекційні рейди з виявлення незадекларованих працівників у 15 суб’єктів підприємництва, які здійснюють господарську діяльність на території Іване-Пустенської, Скала-Подільської, Мельнице-Подільської, Підволочиської та Заліщицької об’єднаних територіальних громад. Такі інспекційні рейдові виїзди відбуваються щотижня на території громад області. Під час кожного з них посадовці на місцях діляться на інспекційні групи та проводять перевірки у тих роботодавців, які віднесені до найбільш ризикових сфер з використання неформальної зайнятості, а саме: торгівлі, виробництва, будівництва, готельно-ресторанної сфери, сільського господарства, на транспорті.

А за шість тижнів інспекційної кампанії інспекційними рейдами охоплено майже половину громад Тернопільщини. За їхніми результатами перевірено 115 роботодавців, у яких виявлено та задокументовано 368 неоформлених працівників, серед них: бармени та офіціанти – 57, продавці продовольчих та непродовольчих товарів – 81, робітники зі сфери транспорту, будівництва та переробної промисловості – 230. Окрім того, впродовж поточного року за результатами превентивних та контрольних заходів, проведених посадовцями Управління Держпраці, роботодавці Тернопільщини легалізували майже 4100 робочих місць.

Перевірки роботодавців триватимуть до першого жовтня.