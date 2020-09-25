Чисельність населення у Тернопільській області за оцінкою на 1 серпня 2020 року становила 1 млн 34 тис. 879 осіб.

Упродовж січня-липня 2020 року чисельність населення зменшилася на 3816 осіб. Про це повідомляють в Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 4005 осіб. Водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 189 осіб.

У січні-липні 2020 року в області народилося 4502 дитини, що на 85 дітей менше, ніж у січні-липні 2019 року.

Упродовж січня-липня 2020 року зареєстровано 8507 померлих, що на 611 осіб менше, ніж за відповідний період минулого року.