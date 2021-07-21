За шість місяців 2021 року до бюджету Тернопільської громади надійшов 1 мільярд 417,3 мільйона гривень. Це становить 55,5% доходів від річного плану та 116,4% від плану за перше півріччя.

Про це під час засідання виконавчого комітету 21 липня повідомила заступниця міського голови Вікторія Остапчук.

– Власні доходи без врахування трансфертів виконано на 110,3%, – розповіла Вікторія Остапчук. – При плані 907 мільйонів 380 тисяч гривень до бюджету надійшло 1 мільярд 1 мільйон 22,2 тисячі гривень. Перевиконання становить 93,7 мільйона. Власні доходи загального фонду при плані 861,6 мільйона склали 928,2 мільйона або 107,7%. Перевиконання становить 66,6 мільйона. Власні доходи спеціального фонду при плані 45,7 мільйона склали 72,8 мільйона або 159%, перевиконання становить 27,1 мільйона. Порівняно з першим півріччям 2020 року досягнуто приріст дохідної частини бюджету у сумі 348,8 мільйона або 32,6%. Щодо власних доходів загального фонду, найбільшу частку якого становить ПДФО, то надходження від цього податку склали 604,9 мільйона або 103,5% від плану. Перевиконання становить 20,6 мільйона. Порівняно з першим півріччям 2020 року по даному платежу досягнутий ріст на 134,7 мільйона або 28,6%. Місцеві податки при плані 200 мільйонів 738 тисяч виконані на 231,8 мільйона або 135,9 % до плану півріччя. Міжбюджетні трансферти загального фонду склали 29,4 % від всіх доходів. Планове завдання по них виконано на 134,1%. При плані 310,4 мільйона надійшло 416,3 мільйона гривень. Спеціальний фонд у загальних доходах складає 5,1% або 72,8 мільйона. Перевиконання становить 59% або 27,1 мільйона гривень.

Кошти, які надійшли до бюджету громади за перше півріччя 2021року дозволили забезпечити виконання видаткової частини до річного плану на 41,4% та спрямувати на фінансування галузей 1 мільярд 207,9 мільйонів. За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 708,9 мільйона гривень, охорони здоров’я на 45,8 мільйона, культури – на 15,7 мільйона, соцзахисту – на 46,1 мільйона, на утримання ЖКГ- 111,6 мільйона, фізкультури і спорту – 29,1 мільйона. Проведено виплату зарплати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та оплату комунальних послуг на що направлено 696,8 мільйона та 49,8 мільйона гривень відповідно.