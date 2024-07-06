За пів року в аваріях на Тернопільщині загинуло 30 людей

На дорогах області за пів року в аваріях загинуло 30 людей, – повідомив на брифінгу начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук. Понад триста осіб травмувалися.

Найчастіше аварії трапляються у середу, п’ятницю та неділю. Така статистика в регіоні залишається незмінною протягом багатьох років, – зазначають поліцейські. Її пояснюють втомлюваністю водіїв. Серед ключових причин аварійності – перевищення безпечної швидкості та порушення правил маневрування.

«У період з 1 січня — 30 червня 2024 року в Тернопільській області сталося 242 ДТП з постраждалими. У ДТП 30 людей загинуло та ще 302 — отримали травми різного ступеня тяжкості. Найчастіше аварії з постраждалими відбулися у середу, п’ятницю та неділю, 49 % від усіх ДТП з постраждалими. Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими припадає на 18-ту та 19-ту годину, в цей час сталося 21 % від усіх ДТП з постраждалими. Основними причинами автопригод з постраждалими є: перевищення безпечної швидкості — 72 ДТП; порушення правил маневрування — 54 ДТП; порушення правил проїзду пішохідних переходів — 25 ДТП; порушення правил проїзду перехресть — 20 ДТП; недотримання дистанції — 25 ДТП».

Поліціянти закликають жителів краю дотримуватися правил дорожнього руху, адже навіть невелика помилка може призвести до трагічних наслідків.

Софія Романська