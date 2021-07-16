Впродовж січня-червня в Тернополі та області зареєстрували 540 нових автомобілів загальною вартістю 19 млн доларів.

Позашляховики і кросовери становили 85% від загальної кількості проданих авто в регіоні. Дизельними двигунами був обладнаний 36% автомобілів. Середня ціна склала 35 200 доларів, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання, – повідомляє прес-служба сайту з продажу автомобілів RST.ua.

Найпопулярнішим брендом була Toyota. У регіоні з початку року придбали 95 таких автомобілів на суму 3,5 млн доларів. Кросовер Toyota RAV4 став бестселером серед моделей і покрив 9% продажів. Крім нього часто купували Renault Duster і Kia Sportage.

Загалом впродовж січня-червня в Україні зареєстрували 48 000 нових автомобілів на загальну вартість 1,5 млрд доларів. Це на 23% більше, ніж в аналогічний період минулого року. Серед усіх зареєстрованих в Україні авто були й автомобілі преміум-сегменту: 4 Rolls-Royce Cullinan; 1 Rolls-Royce Wraith; 1 Rolls-Royce Ghost; 9 Bentley Continental GT; 5 Bentley Flying Spur та 1 Aston Martin DB11. Нагадаємо, у травні в Тернополі та області придбали 90 нових автомобілів на суму 3,4 млн доларів, найпопулярнішою маркою серед яких було Renault. Серед моделей тоді найбільшу кількість продажів отримали Renault Duster, Renault Sandero і Skoda Kodiaq.