37 команд з 14 країн світу підкорювали водну стихію на тернопільському ставі. Серед них – найсильніші команди із США, Великої Британії, Швеції, Австрії, Угорщини, Італії, Естонії, чемпіони світу зі Словаччини, Словенії та інших країн.

Чемпіонат світу з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil», який вчетверте відбувся за підтримки генерального партнера – команії Креатор-Буд, завершився. Впродовж трьох днів набережна тернопілького ставу була епіцентром спортивного драйву. Перегони на моторних човнах щороку традиційно збирають у Тернополі тисячі глядачів. Тернополяни та гості міста вболівали за спортсменів, втім цьогоріч Україна не була представлена у складі команд.

Чемпіонат світу з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil» проводився у класах моторних човнів F500, F-250 та F-125. Судді високо оцінили умови для турніру. За словами президента Національної федерації водно-моторного спорту Віктора Шемчука, на тернопільському ставі діє єдина в Україні траса, сертифікована Міжнародним водно-моторним союзом.

За результатами змагань, золото привезуть додому команди з Італії, Угорщини та Польщі.

Від імені колективу компанії “Креатор-Буд” з Днем Незалежності та Днем Міста учасників змагань, тернополян та гостей міста привітав директор Олег Лахита.

– Креатор-Буд має за честь вчетверте підтримувати головну спортивну подію Тернополя. І ми гордимося тим, що саме Файне місто Тернопіль об’єднало кращих спортсменів світу. Ми мали унікальну можливість бачити і переживати це історичне дійство разом із ними. З перемогою наших спортивних героїв, зі святом усіх, у кого в серці рідне місто і Україна!