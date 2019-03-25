У Зарваниці, на території Марійського духовного центру освятили наріжний камінь під будівництво багатофункціонального навчально-освітнього центру.

Ця подія відбувалась за участі Владики, митрополита Тернопільсько-Зборівської Архієпархії УГКЦ Василія Семенюка, який під час святкового богослужіння подякував працівникам компанії Креатор-Буд за щоденну роботу у будівництві центру, а керівнику підприємства за допомогу і підтримку у втіленні важливого соціально-духовного проекту. З побажаннями Господнього благословення усьому колективу будівельників, Василій Семенюк подарував керівнику компанії Ігорю Гуді образ Зарваницької Матері Божої. Сьогодні Марійський духовний центр, що у Зарваниці – один з найбільших паломницьких центрів світу для християн, який розбудовується, продовжуючи важливу справу, започатковану Митрополитом Андреєм Шептицьким.

За словами священослужителів, у навчально-освітньому центрі організовуватимуться зустрічі з провідними спеціалістами світового рівня, які подаватимуть ґрунтовні знання про прогресивні технології, нові методи виробництва продукції, читатимуться лекції з аграрного туризму, сільськогосподарського менеджменту, страхування, відновлювальної енергетики, кооперації.

Окремо планується організувати курси для військовослужбовців та учасників бойових дій, що надаватиме їм можливість працевлаштовуватися в сільськогосподарській сфері.

Також великою перевагою навчання у майбутньому освітньому центрі буде практичне застосування отриманих знань. Учасники освітнього процесу не лише отримуватимуть нові знання, але і навчатимуться їх практично застосовувати. Мета цього закладу – навчити зацікавлених осіб створювати свої прибуткові проекти. Також цей багатофункціональний будинок використовуватимуть для організації реколекцій чи зустрічей з відомими духовними особами. Для керівника Креатор-Буду Ігоря Гуди та його колективу участь в проекті соціально-духовного змісту має важливе значення. Будівництво Католицького навчально-освітнього центру – це ще одна важлива сторінка в історії Креатор-Буду, історії Української церкви та історії української держави.