Щороку традиційно Креатор-Буд виступає генеральним партнером головної спортивної події року.

Відбуватиметься чемпіонат в рамках святкових заходів до Дня міста на акваторії Тернопільського ставу з 27-го до 29-го серпня. 44 учасники з 15-ти країн світу змагатимуться за першість у міжнародних змаганнях з водно-моторного спорту: HYDRO GP Ternopil у класах F-500 WC, F-250 WC Massimo Rossi Memorial та F-125 WC. Під час змагань у місті буде встановлена зірка чемпіона світу 2019 року Італійця Клаудіо Фанзіні», – повідомляють у прес-службі Тернопільської міської ради.

Згідно з програмою змагань під час чергових етапів чемпіонату світу відбудуться також перегони на Кубок Європи з водно-моторного спорту у класах човнів-глісерів RN 2000 (CUP of European countries in super inboat Hydroplane – RN 2000 PRISE MEASURE OF THE TERNOPIL). На Тернопільському ставі діє єдина в Україні траса сертифікована Міжнародним водно-моторним союзом для проведення змагань рівня чемпіонату Європи та світу.