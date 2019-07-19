Нову церкву будують у селі Снігурівка, що на Лановеччині. Отець Іван Борис каже, відновлюють святиню силами людей, а також меценатів. Серед таких і народний депутат України Ігор Побер.

Завдяки підтримці небайдужих, роботи уже завершують. За активну участь у житті церкви і за допомогу у її побудові Ігоря Побера навіть представили до великої церковної нагороди. Нагадаємо, навесні 2015 року старовинна дубова церква у селі Снігурівка повністю згоріла. Нову церкву готуються відкрити уже наприкінці літа, 28 серпня.

Сам народний обранець зізнається, із задоволенням долучається до таких ініціатив і допомагає.

“Мені дуже приємно, що ми маємо можливість потішитися, що Файне місто теж славиться добрими друзями нашої громади. Поміж тих людей я хотів би виділити тепер вже доброго свого товариша Ігоря Миколайовича Побера”, – наголошує отець Іван Борис, священник церкви Успіння Пресвятої Богородиці (с. Снігурівка Лановецького району).