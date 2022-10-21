На Тернопільщині поліція буде виявляти підприємців, які не вимкнули зовнішнє освітлення. Порушників будуть притягувати до відповідальності.
Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш на брифінгу 20 жовтня, передає УП.
“Будь-ласка, вимкніть її (зовнішню рекламу – ред.), бо будете мати неприємності. Поліцейські, які патрулюватимуть місто, будуть заходити у це приміщення і притягувати до відповідальності”, – зазначив Володимир Труш.
Нагадаємо, 18 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що з 10 жовтня російські окупанти зруйнували 30% електростанцій України.
Міста у різних регіонах України вирішили скороти роботу громадського транспорту, відключати зовнішнє освітлення та обмежити електропостачання великих підприємств, щоб знизити споживання електроенергії на фоні російських ударів по енергетичних об’єктах.