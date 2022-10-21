За підприємців, котрі не будуть економити електроенергію, візьметься поліція

На Тернопільщині поліція буде виявляти підприємців, які не вимкнули зовнішнє освітлення. Порушників будуть притягувати до відповідальності.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш на брифінгу 20 жовтня, передає УП.

“Будь-ласка, вимкніть її (зовнішню рекламу – ред.), бо будете мати неприємності. Поліцейські, які патрулюватимуть місто, будуть заходити у це приміщення і притягувати до відповідальності”, – зазначив Володимир Труш.

Нагадаємо, 18 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що з 10 жовтня російські окупанти зруйнували 30% електростанцій України.

Міста у різних регіонах України вирішили скороти роботу громадського транспорту, відключати зовнішнє освітлення та обмежити електропостачання великих підприємств, щоб знизити споживання електроенергії на фоні російських ударів по енергетичних об’єктах.