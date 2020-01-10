Пожежі забрали життя чотирьох людей на Тернопільщині за період Новорічно-Різдвяних свят.

Причиною займань рятувальники називають порушення елементарних правил безпеки, паління в ліжку, перевантаження мережі.

Кількість трагічних пожеж на Тернопільщині взимку в рази збільшується, – з сумом констатують рятувальники. Лише з початку 2020 року внаслідок побутових займань загинули 4 людини, – повідомляють в управлінні ДСНС в Тернопільській області. Більшість пожеж виникають у помешканнях громадян.

«Наші оселі становлять велику пожежну небезпеку. Значна кількість горючих матеріалів у вигляді меблів, килимів, книжок, одягу, іграшок, побутових приладів, які мають пластмасові корпуси та деталі, предметів побутової хімії, паперу тощо формують значне горюче навантаження й створюють умови для швидкого поширення пожежі. Наш сучасний побут насичений різноманітними електроприладами, які в разі неправильної експлуатації, пошкодження, роботи в аварійних режимах здатні призвести до виникнення пожежі внаслідок теплового вияву електричного струму».

Рятувальники просять не застосовувати для опалення нестандартне електронагрівальне обладнання або лампи розжарювання. У разі користування пічним опаленням слід регулярно очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання.

Софія Романська