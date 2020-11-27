Позов прокуратури щодо визнання недійсними угод, через які «швидка» переплатила майже 100 тис гривень, задоволено судом.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Рішеннями Господарського суду Тернопільської області задоволено позов Тернопільської місцевої прокуратури про визнання недійсними додаткових угод до договорів про закупівлю бензину і дизельного палива та стягнення на користь Комунального некомерційного підприємства «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної ради надмірно сплачених коштів.

Встановлено, що приватне підприємство, шляхом укладення додаткових угод, безпідставно збільшувало ціну на нафтопродукти для «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», хоча ціни на ринку палива на той час не зростали.

Через вказані протиправні дії комунальне підприємство зайво сплатило постачальнику за договорами майже 100 тис гривень.

Нагадаємо, прокуратура подала до суду 4 позови щодо визнання недійсними додаткових угод, через які «швидка» переплатила загалом понад 300 тис грн за пальне. На сьогодні, усі позови судом задоволені.