На новий штрафмайданчик у Тернополі протягом п’яти днів евакуювали десять автомобілів.

Роботи з евакуації неправильно припаркованих авто муніципальна інспекція розпочала з липня. Відтепер в обласному центрі працюватиме два комунальні евакуатори.

Нагадаємо, відпочатку липня у Тернополі відкрили штрафмайданчик для евакуйованих транспортних засобів. Такі майданчики також діють у Байківцях і на вулиці Галицькій в обласному центрі. “Новий штрафмайданчик облаштований на вулиці Бережанській у Тернополі. Там зберігатимуться тимчасово евакуйовані транспортні засоби. Перед евакуацією автомобіля проводиться його фотофіксація, така ж фотофіксація проводиться і після привезення автомобіля на арештмайданчик. Ці фото будуть доступні власнику або водію транспортного засобу, який має при собі відповідні документи”, – розповів начальник муніципальної інспекції Ігор Максимів.

Автомобіль можуть евакуювати, якщо він створює перешкоди для руху транспортних засобів.

Для повернення авто, необхідно сплатити штраф за послуги транспортування та зберігання. Штрафи за транспортування становлять від 720 до 1080 гривень, залежно від ваги автомобіля. Одна доба зберігання машини на штрафмайданчику обійдеться у 144 гривні.

Софія Романська