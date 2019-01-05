За один день на дорогах області загинуло троє людей

05/01/2019 Розмір тексту:

У зв’язку зі збільшенням кількості ДТП з потерпілими правоохоронці посилюють заходи щодо безпеки на автошляхах області. Особлива увага поліцейських буде зосереджена на аварійно-небезпечних ділянках доріг.

Лише вчора, 4 січня, на дорогах міста та області трапилося кілька ДТП, зазначають у поліції. У двох автопригодах загинуло троє людей. Начальник Головного управління Нацполіції області Олександр Богомол дав доручення щодо збільшення кількості нарядів на автошляхах краю. З 4 січня з 18.00 додатково введено 18 автонарядів. Вони стежитимуть за безпекою дорожнього руху на аварійно-небезпечних ділянках доріг та в місцях концентрації ДТП.

Правоохоронці звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути обачними, враховувати погодні умови та дорожню обстановку. Водіям не варто перевищувати швидкість, дотримуватися дистанції. Пішоходам теж слід бути обережними та не порушувати правил дорожнього руху.