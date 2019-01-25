За одну ніч злодій скоїв два злочини

25/01/2019 Розмір тексту:

У вчиненні крадіжки з автомобіля та незаконному заволодінні транспортним засобом співробітники Лановецького відділення поліції підозрюють 29-річного жителя райцентру.

Два злочини зловмисник скоїв за одну ніч, повідомляють у поліції.

Спочатку до правоохоронців надійшло повідомлення про крадіжку з автівки від жителя села Волиця. З його транспортного засобу, пошкодивши замок дверцят, поцупили електропилу.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився неодноразово судимий 29-річний житель райцентру. Як встановили правоохоронці, молодик спершу хотів викрасти авто, аби доїхати додому в Ланівці. Проте завести чужий транспорт не зміг і поцупив інструмент власника.

Тієї ж ночі зловмиснику все ж вдалося викрасти автомобіль з іншого господарства. Проте далеко заїхати на чужій легківці не зміг через технічну несправність транспортного засобу.

Наразі підозрюваний затриманий згідно статті 208 КПК. Його дії слідчі кваліфікують за ст. 185 та 289 ККУ. Правоохоронці також перевіряють ланівчанина на причетність до вчинення інших злочинів на території району. Триває досудове розслідування.