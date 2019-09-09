П’ятьох нетверезих кермувальників зупинили тернопільські патрульні минулої ночі на Тернопільщині.

На порушників склали адміністративні протоколи. Відтак їм доведеться заплатити штрафи, а також, як мінімум, рік буде заборонено керувати транспортними засобами.

Вихідними нетверезих водіїв виявляють найбільше, – кажуть у Патрульній поліції області. Втім, п’ятеро нетверезих кермувальників за одну ніч – антирекорд.

«Учора, близько 22 години, на автодорозі М-12 (Стрий-Знам’янка), інспектори помітили транспортний засіб KIA, водій якого порушив Правила дорожнього руху. Під час спілкування з кермувальником автівки, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова, виражене тремтіння пальців рук. Патрульні запропонували пройти огляд на визначення стану сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу, на що чоловік погодився. Результат – 2,08 % проміле алкоголю в крові, що перевищує дозволену норму у 10 разів. На водія інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в нетверезому стані) та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП (Порушення Правил дорожнього руху). Загалом, за минулу ніч, тернопільські патрульні зафіксували 5 випадків керування транспортними засобами у стані сп’яніння. На всіх правопорушників складено відповідні адміністративні матеріали».

Поліцейські наголошують: алкоголь і кермо – несумісні речі! Оскільки це потенційна небезпека та загроза іншим учасникам дорожнього руху.

Софія Романська