За однією адресою реєстрували по 300 осіб: на Тернопільщині викрили передвиборчу “схему”

У Тернопільській області декан одного з ВУЗів організував “схему” серед студентів, які змінювали виборчу адресу за грошову винагороду. До того ж, перереєстрацію і подачу заяви в електронній формі проводили у приміщенні університету.

Про це повідомляє Погляд з посиланням на Національну поліцію.

Зокрема, у повідомленні йдеться, що поліція зафіксувала правопорушення виборчого законодавства в Одеській, Житомирській і Тернопільській областях. Поліція викрила схему штучного збільшення кількості виборців на окремих виборчих дільницях у трьох областях.

Зловмисники подавали до органу ведення Реєстру виборців заяви від громадян про зміну місця голосування. При цьому за однією виборчою адресою фігуранти реєстрували до 300 осіб, а відтак вносили неправдиві відомості у базу даних Державного реєстру виборців.

Заяви про зміну місця голосування надавалися як у паперовій, так і в електронній формі.

На Одещині для подачі заяви в електронній формі зловмисники використовували цифрові підписи громадян, які були отриманні шахрайським способом. На території Житомирської області фігуранти збирали персональні дані громадян та за грошову вигоду змінювали їх виборчі адреси.

21 жовтня силовики провели 11 одночасних санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання фігурантів на території трьох областей.