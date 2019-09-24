За булінг можуть покарати школярів, вчителів і навіть батьків малолітніх порушників. Якщо учневі немає шістнадцяти, відповідають перед законом за нього батьки.

Тиждень протидії булінгу минув на Тернопільщині. Дітям на Тернопільщині роз’яснювали, в чому небезпека булінгу, і яка за нього передбачена відповідальність. Зокрема, порушників чекають чималі штрафи і навіть громадські роботи, – повідомив на брифінгу заступник начальника управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в області Юрій Бучковський.

«До відповідальності може бути притягнутий і керівник навчального закладу, який не повідомляв у поліцію про вчинення булінгу до дітей. Щодо покарання, то за булінг передбачений штраф від 850 грн. до 1700 грн., також порушник може бути покараний громадськими роботами від двадцяти до сорока годин. Якщо порушник повторно притягується до відповідальності, то штраф сягатиме від 1700 до 3400 грн. або 40 – 60 годин громадських робіт. За вчинення порушень малолітніми особами до 16 років, відповідальність несуть батьки».

Додамо, цього року на Тернопільщині правоохоронці задокументували десять фактів булінгу. Порушникам доведеться сплатити штрафи або ж виконувати громадські роботи.

Софія Романська