Упродовж січня-серпня 2019 року платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопілля 82 млн 521,7 тис. гривень цього платежу.

Це перевищило очікувані надходження на 11,5 млн гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 21,8 млн гривень.

Варто зауважити, що левова частка сплати припадає на власників нерухомості – юридичних осіб, що становить 57,8 відсотків від сплаченого платежу. Вони сплатили 47,8 млн грн податку на нерухоме майно. А це на 10,7 млн грн більше, ніж у січні-серпні минулого року.

Мешканці області сплатили за нерухомість майже 34,7 млн грн цього платежу, що перевищило минулорічні надходження за вісім місяців на 11 млн гривень.

Нагадуємо, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують фізичні та юридичні особи, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості.

Юридичні особи самостійно визначають суму податку до сплати у декларації та сплачують податок за 2019 рік. Фізичним особам податок нараховують органи податкової служби, вручаючи їм податкові повідомлення-рішення. Громадяни в поточному році сплачують податок на нерухомість за об`єкти, що були у володінні в 2018 році.

Варто мати на увазі, що фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів із моменту вручення податкового повідомлення-рішення.

Сектор комунікацій Головного управління ДПС у Тернопільській області