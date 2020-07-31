Поліціянти закликають водіїв використовувати паски безпеки. Оскільки вони допомагають знизити смертність і травматизм у ДТП.

Паски безпеки знижують ймовірність загибелі пасажирів переднього сидіння на 45%, – наголошують у Патрульній поліції області. А дитяче автокрісло допомагає зберегти життя малечі у ДТП на 54%.

“Для безпеки дорожнього руху водій зобов’язаний – на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки, користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки. Винятками із цих правил є особи, які навчають водінню, якщо за кермом учень, крім того, водії з інвалідністю, водії і пасажири оперативних та спеціальних транспортних засобів, таксі”.

Наразі штраф за невикористання паска безпеки становить 51 гривню. У Верховній раді зареєстрований законопроект, що передбачає зростання стягнень до 510 гривень. Стосується це і використання мотошоломів.

Софія Романська