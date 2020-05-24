Нагадаємо, на тернопільських ринках патрулюють муніципальні інспектори, поліцейські, а також стежать за дотриманням санітарно-епідеміологічних правил фахівці держпродспоживслужби.

Продавців, які нехтують карантинними нормами, притягують до відповідальності.

«На ринку були випадки недотримання норм карантину. Це стосувалося використання захисних щитків. Тож ми були змушені вжити заходів. Діяли разом із Держпродспоживслужбою, відтак на громадянина був складений адміністративний протокол. Наші патрулі працюють на Центральному ринку, Оріоні, на вулиці 15 Квітня. Люди десь зрозуміли і вже звикли до того. Проводимо температурний скрині на речових і продуктових ринках. Можу сказати, що в цілому люди дотримуються карантину. Також в місті окремі підприємці змусили нас скласти на них адміністративний протокол. Зокрема, по вулиці Тараса Шевченка були недотримані карантинні вимоги. Ми насамперед зробили роз’яснювальну роботу, але люди дальше продовжували. Також були зауваження щодо роботи літніх майданчиків», – повідомив під час засідання міського оперативного штабу начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца.

У Тернополі біля центрального ринку з четвертої години ранку працює наряд поліції. Там перевіряють усіх продавців, які в’їжджають на ринок. Також на вході в торговицю проводять температурний скринінг покупцям.

Софія Романська