Кривдника з Бучаччини суд визнав винним у домашньому насильстві, але призначив смішну міру покарання.

Суддя Тернопільського апеляційного суду розглянув апеляційну скаргу Ярослава П. на постанову Бучацького районного суду від 29 квітня 2021 року. Цією постановою чоловіка визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч.1 ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства) та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 грн у дохід держави.

Відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” Ярослава П. на 3 місяці направлено до Бучацької міської ради для проходження програми для кривдників. Про це повідомляє Галас із посиланням на пресслужбу Тернопільського апеляційного суду.

Не погодившись із судовим рішенням, чоловік подав апеляційну скаргу та просив постанову місцевого суду скасувати у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Вказав, що насправді дружина та син намагаються виселити його з житла. Як встановлено місцевим судом, у першій половині квітня 2021 року Ярослав П. п’ять разів вчиняв домашнє насильство стосовно свого сина – систематично ображав його та морально принижував, унаслідок чого у потерпілого виникло побоювання за свою безпеку та здоров’я.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду суддя, заслухавши пояснення Ярослава П., потерпілого та його представника, розглянувши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, прийшов до наступного висновку. Так, незважаючи на невизнання Ярославом П. своєї вини у вчиненні адміністративних правопорушень за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП, його вина підтверджується наявними в матеріалах справи доказами. Зокрема, протоколами про адміністративні правопорушення про вчинення домашнього насильства щодо сина, письмовими поясненнями самого потерпілого та його матері. А також копією термінового заборонного припису, яким Ярославу П. на п’ять діб заборонено заходити й перебувати у будинку, де проживає його син, та у будь-якій спосіб контактувати з ним. На думку судді Тернопільського апеляційного суду, висновки суду першої інстанції щодо винуватості Ярослава П. є обґрунтованими та узгоджуються як із поясненнями свідків, так і з матеріалами справи. З урахуванням наведеного, суддя Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу Ярослава П. залишив без задоволення.