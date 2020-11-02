За минулий тиждень за порушення карантину на Тернопільщині склали понад дві сотні протоколів

Найбільше порушень карантинних норм зафіксовано в населених пунктах, які входили до червоної зони. Тут поліцейські склали 150 адмінпротоколів за статтею 44-3 КУпАП.

Серед основних порушень: здійснення продавцями торгівлі без засобів індивідуального захисту, перебування в громадському місці без документів та без захисних масок, недотримання власниками магазинів карантинних обмежень, неприпинення роботи закладів громадського харчування.

З 2 листопада на Тернопільщині почало діяти нове епідемічне зонування. Згідно з рішенням комісії, «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 встановлено у: – містах Бережани, Кременець та Чортків, в Гусятинському, Заліщицькому, Козівському, Монастириському, Підволочиському, Підгаєцькому, Тернопільському та Шумському районах. Тернопільської області. Місто Тернопіль – у «помаранчевій» зоні.

В області працюють поліцейські мобільні групи, які контролюють виконання встановлених обмежень у районах області відповідно до їх епідемічного поділу. Правоохоронці звертаються до краян не нехтувати правилами карантину: дотримуватися дистанції, уникати місць масового скупчення людей, носити захисні маски та користуватися дезинфікуючими засобами.