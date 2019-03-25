2915 хворих на грип і ГРВІ виявили на Тернопільщині минулого тижня, – повідомляє обласний лабораторний центр. Загалом в регіоні простежується тенденція щодо зменшення кількості хворих, проте віруси все ж вражають жителів краю. Найбільше потерпають від цієї недуги діти.

За інформацією лікарів-епідеміологів, зниження захворюваності серед дітей з попереднім тижнем складає 6,3%, серед дітей шкільного віку – 14,3%. «Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 277,9 випадків на 100 тисяч населення, що становить 56,8% до розрахункового показника визначення початку епідемії (489 випадків на 100 тис. населення). За останній тиждень (18.03. – 24.03.19р.) кількість захворілих знизилась у порівнянні з попереднім тижнем поточного року на 7,5% (2915 випадків проти 3151). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 61,6%.

Попри позитивні тенденції щодо грипу та ГРВІ, в області підтвердили циркуляцію вірусу грипу А: в 3 хворих у Збаразькому районі та в місті Тернополі виявлено РНК вірусу грипу А.

Лікарі наголошують: складні віруси грипу переважно вражають тих людей, які не вакциновані проти цієї недуги. Загалом в області від грипу щеплено лише 1626 осіб.

Софія Романська