За минулий рік на Тернопільщині оштрафували майже тринадцять тисяч “шумахерів”

Майже тринадцять тисяч постанов про перевищення швидкості руху склали патрульні на Тернопільщині протягом 2020 року. Вони фіксували це порушення за допомогою приладів “TruCam”.

Перевищення швидкості — серед ключових причин, що призводять до аварій, – зазначив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Щоб попередити ДТП, поліцейські встановили пости із вимірюванням швидкості руху. За їхніми словами, це змушує водіїв дотримуватися правил.

“Одним із найчастіших порушень на дорозі є саме перевищення швидкості руху. Окрім того, це ще й одна основних причин дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. Для зменшення аварійності та контролю за дотриманням швидкості в місцях підвищеної аварійності працюють патрульні з приладами TruCam і протягом 2020 року вони винесли 12969 постанов на водіїв транспортних засобів, які порушили швидкісний режим”.

Додамо, за перевищення швидкості більше, як на 20 км/год передбачений штраф у розмірі 255 гривень; у разі перевищення встановлених обмежень більше, як на 50 км/год., передбачається накладення штрафу в розмірі 510 гривень.