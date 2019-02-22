За минулий рік населення Тернопільщини скоротилося на 6 тисяч осіб
22/02/2019 0
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Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 січня 2019 року становила 1045,9 тис. осіб.
У тому числі в міських поселеннях – 473,7 тис. осіб та в сільській місцевості – 572,2 тис. осіб.
Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.
Упродовж 2018 року чисельність населення зменшилася на 6433 особи.
Природний рух населення в 2018 році у порівнянні з попереднім роком характеризувався зменшенням кількості народжених на 744 дитини та збільшенням кількості померлих на 199 осіб.
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