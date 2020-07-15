За минулу добу на Тернопільщині виявили 16 інфікованих коронавірусом.

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 15 липня на Тернопільщині 2292 випадки COVID-19, 34 – летальних, 1447 людей одужало.

м. Тернопіль – 541 (134 одужало, 2 летальних)

Бережанський район – 37 (6 одужало, 1 летальний)

Борщівський район – 18 (14 одужало)

Бучацький район – 100 (85 одужало, 2 летальних)

Гусятинський район – 68 (28 одужало)

Заліщицький район – 62 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)

Збаразький район – 114 (71 одужало, 1 летальний)

Зборівський район – 19 (5 одужало)

Козівський район – 67 (59 одужало, 1 летальний)

Кременецький район – 432 (378 одужало, 8 летальних)

Лановецький район – 114 (42 одужало)

Монастириський район – 212 (195 одужало, 4 летальних)

Підволочиський район – 17 (7 одужало)

Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний)

Теребовлянський район – 23 (18 одужало)

Тернопільський район – 149 (93 одужало, 1 летальний)

Чортківський район – 106 (76 одужало)

Шумський район – 207 (177 одужало, 10 летальних)

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