За минулу добу на Тернопільщині виявили 16 інфікованих коронавірусом.
Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 15 липня на Тернопільщині 2292 випадки COVID-19, 34 – летальних, 1447 людей одужало.
м. Тернопіль – 541 (134 одужало, 2 летальних)
Бережанський район – 37 (6 одужало, 1 летальний)
Борщівський район – 18 (14 одужало)
Бучацький район – 100 (85 одужало, 2 летальних)
Гусятинський район – 68 (28 одужало)
Заліщицький район – 62 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)
Збаразький район – 114 (71 одужало, 1 летальний)
Зборівський район – 19 (5 одужало)
Козівський район – 67 (59 одужало, 1 летальний)
Кременецький район – 432 (378 одужало, 8 летальних)
Лановецький район – 114 (42 одужало)
Монастириський район – 212 (195 одужало, 4 летальних)
Підволочиський район – 17 (7 одужало)
Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний)
Теребовлянський район – 23 (18 одужало)
Тернопільський район – 149 (93 одужало, 1 летальний)
Чортківський район – 106 (76 одужало)
Шумський район – 207 (177 одужало, 10 летальних)
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