За минулу добу на Тернопільщині вперше за тривалий час внаслідок COVID-19 не померла жодна людина.
Про це повідомили у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Загалом підтверджено 226 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (64 особи)
Бережанський район (36 осіб):
• м. Бережани – 25
• с. Підлісне – 1
• с. Баранівка – 1
• с. Мечищів – 1
• с. Шайбівка – 3
• с. Нараїв – 1
• с. Жуків – 1
• с. Куряни – 3
Борщівський район (1 особа):
• с. Іванків – 1
Бучацький район (0 осіб)
Гусятинський район (12 осіб):
• м. Копичинці – 2
• м. Хоростків – 2
• с. Вікно – 1
• с. Яблунів – 2
• с. Гадинківці – 2
• с. Сидорів – 1
• с. Увисла– 1
• с. Котівка – 1
Заліщицький район (19 осіб):
• м. Заліщики – 8
• смт Товсте – 2
• с. Дунів – 1
• с. Добрівляни – 2
• с. Нагоряни – 1
• с. Зелений Гай – 2
• с. Солоне – 1
• с. Слобідка – 1
• с. Бедриківці – 1
Збаразький район (11 осіб):
• м. Збараж – 5
• смт Вишнівець – 1
• с. Бутин – 2
• с. Дзвиняча – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
Зборівський район (5 осіб):
• м. Зборів – 5
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 2
• с. Геленки – 1
• с. Росохуватець – 1
Кременецький район (5 осіб):
• м. Кременець – 1
• с. Горинка – 1
• с. Лопушне – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Великі Млинівці – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (3 особи):
• с. Горигляди – 1
• с. Задарів – 2
Підволочиський район (9 осіб):
• смт Підволочиськ – 4
• м. Скалат – 1
• с. Клебанівка – 1
• с. Чернилівка – 1
• с. Козярі – 1
• с. Дорофіївка – 1
Підгаєцький район (4 особи):
• м. Підгайці – 2
• с. Угринів – 1
• с. Сільце – 1
Теребовлянський район (5 осіб):
• м. Теребовля – 4
• с. Деренівка – 1
Тернопільський район (13 осіб):
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Чистилів – 1
• с. Біла – 2
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Великі Гаї – 3
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Почапинці – 1
• с. Дубівці – 1
• с. Товстолуг – 1
Чортківський район (35 осіб):
• м. Чортків – 24
• смт Заводське – 2
• с. Косів – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Джурин – 1
• с. Біла – 2
• с. Нагірянка – 1
• с. Переходи – 1
• с. Кривеньке – 1
• с. Шманьківчики – 1
Шумський район (0 осіб)
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