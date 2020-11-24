За добу на Тернопільщині – найбільша кількість померлих від COVID-19 з початку епідемії

Дев’ятеро людей померли внаслідок ускладнень від COVID-19 на Тернопільщині за минулу добу.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Померли 83-річна мешканка села Демня Бережанського району, 42-річна жителька села Мшана Зборівського району, 81-річний кременчанин, 79-річна жителька села Гермаківка Борщівського району, 52-річний чоловік із Галущинець Підволочиського району, дві мешканки села Білобожниця Чортківського району – 52 та 99 років, а також двоє тернополян – чоловіки 46 та 84-х років.

Загалом зафіксовано 238 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 332 людини.