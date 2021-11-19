У жовтні у Тернополі та області зареєстрували 95 нових авто на загальну суму 3,5 млн доларів. Серед цих авто найпопулярнішою моделлю був японський седан Toyota Camry.

Позашляховики та кросовери склали 76% від зареєстрованих у жовтні машин. Авто, що обладнані дизельними моторами, становили 32% ринку. Середня вартість кожного автомобіля перевищила 36 500 доларів, якщо не враховувати ціни додаткового обладнання, – повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua.

Toyota була найпопулярнішим брендом в регіоні. У жовтні зареєстрували 25 таких автомобілів на суму 1 млн доларів. Седан Toyota Camry став бестселером серед моделей і покрив 8% продажів. Крім нього часто купували Toyota RAV4 і Suzuki SX4.

Загалом у жовтні в Україні зареєстрували 7 850 нових авто на загальну суму 255 млн доларів. Серед цих авто найпопулярнішою моделлю був корейський кросовер Kia Sportage. Також українці придбали два Rolls Royce Cullinan (кожен по 500 тис. доларів) і один Ghost (380 тис. доларів); один Aston Martin DBX (275 тис. доларів); шість Porsche Panamera (кожен по 132 тис. доларів) і шість Maserati Levante (кожен по 82 тис. доларів). Нагадаємо, впродовж трьох кварталів 2021 року в Тернополі та області зареєстрували 865 нових автомобілів. На покупку цих авто витратили 31 млн доларів, а найпопулярнішою моделлю був кросовер Toyota RAV4.