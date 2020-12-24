Впродовж листопада у Тернополі та області придбали 80 нових автомобілів на загальну суму 2,5 млн доларів США.

Toyota стала найпопулярнішою маркою у регіоні. Минулого місяця на Тернопільщині придбали 19 таких автомобілів. Також був попит на Renault та Skoda. Частка цих трьох брендів склала 56% від загальної кількості продажів у регіоні, – йдеться у рейтингу сайту з продажу автомобілів RST.ua. Серед моделей лідерство по кількості продажів отримав кросовер Toyota RAV4. Крім нього минулого місяця часто реєстрували Kia Sportage і Skoda Octavia.

У листопаді на Тернопільщині зареєстрували 62 кросоверів, що складає 77% від загального обсягу авторинку регіону. Частка машин з дизельними моторами склала 40%. Автомобілі вартістю понад 35 тис. доларів США без врахування вартості додаткового обладнання склали 28% від усіх зареєстрованих машин.

Загалом в Україні впродовж листопада зареєстрували 7,1 тис. нових автомобілів. Загальна сума витрат на покупку цих авто склала 220 млн доларів США. Найдорожчими авто, які купували українці у листопаді стали: 1 Rolls-Royce Cullinan (475 тис. доларів), 1 Rolls-Royce Wraith (450 тис. доларів), 2 Aston Martin DBX (кожен вартістю від 250 тис. доларів) і 2 Bentley Continental GT (по 300 тис. доларів за авто). Нагадаємо, у жовтні у Тернополі та області зареєстрували 95 нових автомобілів. Тоді сума витрат на покупку нових авто становила 3,3 млн доларів США.