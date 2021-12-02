За місяць на Тернопільщині виявили майже 70 перевізників-нелегалів

В області триває комплекс цільових заходів під умовною назвою «Перевізник». Основна мета – посилення контролю за безпекою дорожнього руху під час здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом, а також виявлення осіб, які займаються такою діяльністю нелегально.

Як розповів заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в області Юрій Бучковський, на дорогах області працюють спеціальні мобільні групи, до складу яких входять працівники груп реагування патрульної поліції, управління патрульної поліції в області та представники Укртрансбезпеки. Вони перевіряють технічний стан маршруток, автобусів, наявність у водіїв ліцензій на даний вид діяльності та стежать за дотриманням карантинних обмежень під час перевезень.

«Нелегальні пасажирські перевезення – це, передусім, порушення прав громадян на комфортне і безпечне перевезення. Однак, користуючись ситуацією з карантинними обмеженнями, з метою легкого збагачення не всі приватні нерегулярні перевізники розуміють важливість роботи в правовому полі. Основне завдання рейдів – не покарати, а попередити та роз’яснити людям необхідність чіткого дотримання законодавства. Проте у випадку виявлення порушень поліцейські діють згідно чинного законодавства», – зазначає Юрій Бучковський.

У ході відпрацювання поліцейські виявили на дорогах області 68 нелегальних перевізників: 58 – таксі та 10 – автобусів. Водії цих транспортних засобів здійснювали перевезення пасажирів без відповідних дозвільних документів. Правоохоронці задокументували дані факти та склали на порушників адмінпротоколи за ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності). Адмінматеріали для прийняття рішення будуть передані до суду.

Штраф за здійснення перевезень без наявності ліцензії згідно ст. 164 КУпАП становить від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів громадян, тобто від 17 до 34 тисяч гривень.

Поліцейські звертаються до усіх учасників дорожнього руху: користуватись послугами перевізників, котрі їздять легально та не нехтують правилами надання якісних послуг пасажирам.