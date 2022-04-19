За місяць на Тернопільщині вручили повістки більш як двохстам чоловікам, котрі порушили комендантську годину

Під час патрулювання співробітники поліції Тернопільського відділення №1 під час комендантської години зупинили на вулиці у селі Біла місцевого жителя, 1986 року народження.

Чоловік не зміг пояснити причини, чому близько опівночі перебував на вулиці, та ще й у стані алкогольного сп’яніння.

Вчинивши конфлікт з патрульними, зловмисник зателефонував на лінію 102 і заявив, що поліцейські порушують його права. У результаті на чоловіка було складено адміністративний протокол за статтею 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП а також вручено повістку до центру комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо на Тернопільщині комендантська година триває з 23.00 до 05.00. Поліцейські закликають не нехтувати обмеженнями. До слова, за місяць 226 порушникам комендантської години вручено повістки.