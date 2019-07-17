Останнє соціологічне опитування, проведене авторитетним Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), зафіксувало подолання партією Зеленського 50% бар’єру.

За даними КМІС, “Слугу народу” підтримує 52,3% виборців. Цей феноменальний показник рейтингу вказує на те, що разом з мажоритарною складовою “Слуга народу” може вперше в українській історії сформувати однопартійну більшість. Відтак, виборці дають Зеленському карт-бланш і не хочуть бачити його союзниками жодну зі старих політичних сил. Наприклад, рейтинг “Батьківщини”, чия лідерка пропопонує себе у Прем’єр-міністри, опустився до 5,8%. Рейтинг “Опозиційної платформи” Медведчука – 10,3%, “Європейської солідарності” Порошенка – 7,8%.

Шанси на проходження в парламент зберігають “Сила і честь” Смєшка та “Голос” Вакарчука – 5,1% та 4,0% відповідно.

КМІС також оприлюднив свої дані по заходу України, куди, згідно методики, входять три галицькі, дві волинські та Закарпатська і Чернівецька області. За даними КМІСу, і у нас впевнено перемагає партія Зеленського. За неї готові проголосувати 41,3% (а з тих, що визначилися – цілих 52%). Далі йдуть ЄС – 8,2%, Голос – 7% та Батьківщина – 5,7%.

Нагадаємо, що вибори до Верховної Ради відбудуться цієї неділі, 21 липня.