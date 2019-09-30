Наглядові ради мають створити при великих комунальних підприємствах Тернополя.

На 38-ій сесії міської ради депутати затвердили критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим, та Положення про утворення наглядової ради. Наглядові ради будуть контролювати діяльність підприємства, надаватимуть рекомендації щодо покращення його роботи, а також матимуть право відкликати керівника.

Відповідно до прийнятого документу, наглядову раду обов’язково утворюють, якщо підприємство належить до великих, де кількість працівників перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. Також якщо воно є природним монополістом, визначеним Антимонопольним комітетом України та займає домінуюче становище на ринку. Перелік комунальних підприємств Тернополя при яких буде створено наглядову раду має визначити виконавчий комітет міської ради.

У Положенні вказано, що до компетенції Наглядової ради належить контроль за роботою підприємства, виконання його керівництвом рішень міської ради, погодження фінансового плану, погодження розміру оплати праці, врегулювання можливих конфліктів інтересів керівника та членів наглядової ради. Вона також має право надавати пропозиції підприємству щодо оптимізації роботи та впровадження новітніх технологій. А за наявності доказів та відповідного обґрунтування, може й відкликати керівника КП.

Представники громадської організації “Центр громадського моніторингу та аналітики” зазначають, що у затвердженому Тернопільською міською радою Положенні висвітлені не всі повноваження наглядової ради. Відповідно до вимог Господарського кодексу керівника комунального підприємства обирає створена наглядова рада, а міський голова лише затверджує це призначення. Та цього пункту Тернопільська міська рада у повноваження членів наглядової ради не включила.

– Стаття 78 Господарського кодексу передбачає, що керівника КП обирає наглядова рада у разі її утворення, а призначає на посаду міський голова, – пояснив Тарас Случик, експерт Інституту Політичної Освіти. – Не зважаючи на те, що відповідного повноваження не визначено в тексті рішення міської ради про наглядові ради, цю норму все одно зобов’язані виконувати. Також, варто зазначити, що успішний досвід запровадження наглядових рад в державних підприємствах передбачає відбір якісних фахівців на позиції членів наглядових рад з відповідною оплатою праці та реальними повноваженням впливати на діяльність підприємства.

У прийнятому депутатами документі прописано, що до наглядової ради входитимуть п’ятеро осіб. По одній рекомендують міський голова, виконавчий комітет та міська рада. Ще двоє представлятимуть громадськість. Їх обиратимуть шляхом голосування через платформу Електронні консультації. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради, які виконують свої обов’язки на громадських засадах, безоплатно. Члени наглядової ради обираються строком на 3 роки. Одна і та сама особа не може бути членом наглядової ради більше двох строків підряд. Увійти до складу наглядової ради можуть громадяни, яким виповниллося 25 років, вони проживають в Тернопільській громаді впродовж останніх трьох років, мають досвід роботи на керівних посадах не менше року та не мають непогашеної судимості.

Ольга Трач