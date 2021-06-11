Колись відомий елітний рестора “Європа” у Тернополі вже закрили, але мама і чоловік власниці Тетяни Яковлєвої ділять її спадщину.

Тернопільський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу Таміли Ш. на рішення Тернопільського міськрайонного суду від 26 січня 2021 року в цивільній справі за її позовом до ТОВ “Європа” стосовно визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства від 18 червня 2019 року.

Як встановлено судом, у липні 2020 року Таміла Ш. звернулась до суду із позовом до ТОВ “Європа”. В обґрунтування позовних вимог зазначила, що є матір’ю єдиної засновниці та власниці ТОВ “Європа” Тетяни Я. Донька померла 1 лютого 2017 року, – повідомляє Галас із посиланням на пресслужбу Тернопільського апеляційного суду.

18 червня 2019 року чоловік Тетяни Я. – Володимир Я. одноосібно провів загальні збори ТОВ “Європа” та, відповідно до протоколу №2, виключив померлу з числа учасників товариства. Таким чином позбавив її права на успадкування частки корпоративних прав товариства. З метою захисту своїх прав жінка звернулась до місцевого суду та просила рішення цих зборів визнати недійсним. Рішенням Тернопільського міськрайонного суду від 26 січня 2021 року Тамілі Ш. у задоволені позову відмовлено. Не погодившись із судовим рішенням, представник Таміли Ш. подав апеляційну скаргу та, посилаючись на порушення місцевим судом норм матеріального та процесуального права, просив його скасувати й ухвалити нове, яким позовні вимоги задовольнити повністю.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду, заслухавши суддю-доповідача, пояснення сторін, дослідивши матеріали справи в межах апеляційної скарги, колегія суддів не погодилась із висновком місцевого суду. Як встановлено судом, на час прийняття оспорюваного рішення загальних зборів ТОВ «Європа», спадкоємцями засновника і єдиного учасника даної юридичної особи Тетяни Я. стали Володимир Я. (1/2 частина) й Таміла Ш. (1/6 частина). Спадщину вони прийняли у встановленому законом порядку.

Відмовляючи Тамілі Ш. у задоволенні позову, суд першої інстанції керувався ч.2 ст.23 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі – Закон). А саме, що на момент проведення зборів частка померлої Тетяни Я. становила менше 50% і протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини Таміла Ш. як спадкоємець не подала заяву про вступ до товариства. Однак колегія суддів зазначила, що ч.2 ст.23 вказаного Закону набула чинності лише 17 червня 2019 року, тобто за день до проведення зборів. Тетяна Я. померла 1 лютого 2017 року і з цього ж дня відкрилася спадщина на належне їй майно. Шестимісячний строк для прийняття спадщини, встановлений ст.1270 ЦК України, закінчився 1 серпня 2017 року. Тим часом, ухвалюючи своє рішення, загальні збори ТОВ «Європа» виходили з того, що встановлений ч.2 ст.23 Закону річний термін для подання спадкоємцями померлого учасника заяви про вступ до товариства сплив 1 серпня 2018 року (тобто, за 10 місяців до набуття чинності норми, що встановлює цей строк). Що суперечить встановленому ст. 58 Конституції України принципу незворотності дії закону в часі, відповідно до якого закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі та поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативно-правовими актами.

Разом із тим, колегія суддів зазначила, що у зв’язку з численними судовими спорами між спадкоємцями померлої Тетяни Я., позивачка Таміла Ш. свідоцтво про право на спадщину 1/6 частки статутного капіталу ТОВ «Європа» отримала лише 7 червня 2019 року. Саме з цієї дати вона отримала право подати заяву про вступ до товариства. Не зважаючи на це, 18 червня 2019 року проведено загальні збори учасників ТОВ «Європа», рішення яких оскаржує Таміла Ш. Твердження представника відповідача, що позивачка свідомо з 31 липня 2017 року по 21 лютого 2019 року затягувала процес вступу до товариства, колегія суддів не прийняла до уваги, оскільки наявність судових спорів між спадкоємцями жодним чином про це не свідчить. Беручи до уваги встановлені колегією суддів факти та відповідні їм правовідносини, належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, достатність і взаємний зв’язок доказів у сукупності, Тернопільський апеляційний суд постановив: апеляційну скарга представника Таміли Ш. – задовольнити. Рішення суду першої інстанції – скасувати та ухвала нове, яким рішення загальних зборів учасників ТОВ “Європа” від 18 червня 2019 року визнати недійсними.