Три авторитетні соціологічні компанії – КМІС, Центр Разумкова та Соціологічна група Рейтинг – представили результати спільного дослідження електоральних настроїв українців.

Як свідчать дані дослідження, 35% вважають, що ситуація у країні покращиться у результаті президентських виборів, які відбудуться 31 березня 2019 року (за останній квартал показник покращився з 31% до 35%). Водночас 32% вважають, що вона не зміниться, 10% – взагалі мають негативні очікування від виборів. Відносно вищий рівень оптимізму щодо покращення ситуації у країні внаслідок виборів демонструють симпатики В.Зеленського, Ю.Тимошенко та П.Порошенка. Найгірші очікування спостерігають серед тих, хто не має наміру голосувати.

84% опитаних декларують свою готовність взяти участь у виборах Президента України.

Лідером президентського рейтингу залишається В.Зеленський, якого готові підтримати 27,7% тих, хто визначився з вибором та мають намір взяти участь у голосуванні. Ю.Тимошенко підтримують 16,6%, П.Порошенка – 16,4%. За А.Гриценка готові віддати свої голоси 9,7%, Ю.Бойка – 8,4%, О.Ляшка – 5,3%, О.Вілкула – 4,0%, І.Смешка – 3,7%. Рейтинг інших кандидатів – нижче 2%.

До цього часу практично кожен четвертий не визначився з вибором. Найбільше таких на Галичині, Півночі, у Центрі та на Сході країни.

В.Зеленський має найміцніші електоральні позиції на Півдні та Сході, також у Центрі, на Заході, Півночі та у столиці. Ю.Тимошенко та П.Порошенко – у центрально-західних макрорегіонах. А.Гриценко – на Заході та Галичині, а Ю.Бойко та О.Вілкул. – на Півдні, Сході та Донбасі. О.Ляшко має відносно вищу підтримку у регіонах Заходу, Центру та Півночі.

В.Зеленський є лідером симпатій серед молоді і людей середнього віку, Ю.Тимошенко – серед старших виборців. Якщо В.Зеленського, П.Порошенка та А.Гриценка відносно більше підтримують чоловіки, то Ю.Тимошенко – жінки.

Антирейтинг кандидатів очолює П.Порошенко. Майже половина виборців не проголосували б за нього за жодних обставин. За Ю.Тимошенко не віддали б свої голоси близько 30%, за Ю.Бойка – 20%, О.Ляшка – 18%, В.Зеленського – 14%, О.Вілкула – 11%.

Моделювання другого туру дало наступні результати: Ю.Тимошенко тримає першість у парі з П.Порошенком (26% проти 19%). Водночас, В.Зеленський перемагає як у парі з П.Порошенком (39% проти 18%), так і з Ю.Тимошенко (34% проти 21%).

Шанси на потрапляння у парламент мають шість політичних сил. Лідером рейтингу є партія Слуга народу, яку готові підтримати 24,8% опитаних, які вже визначилися і мають намір голосувати. Підтримка Батьківщини складає 17,6%, БПП Солідарність – 14,7%, Громадянської позиції – 9,3%, Опозиційної платформи – 9,2%, Радикальної партії – 5,3%. Рейтинг Опозиційного блоку складає 4,4%, ВО «Свобода» – 3,1%, Самопомочі – 2,5%. Тих, хто ще не визначився з вибором політичної сили – майже 30%.

Найвищий рівень підтримки партії «Слуга народу» – на Півдні та Сході країни, Батьківщини – у Центрі, БПП Солідарність – на Галичині, Опозиційної платформи та Опозиційного блоку – у південно-східних областях та на Донбасі.

65% опитаних зазначили, що не стикалися особисто з фактами підкупу під час цієї президентської виборчої кампанії. З іншого боку 27% сказали, що мали такий досвід: 6% – особисто, 21% – чули про це від близьких та знайомих. Найбільше тих, хто зазначав про факти підкупу, зафіксовано серед мешканців Півдня, Донбасу, Півночі та у столиці. 42% зазначили, що очікують значних фальсифікацій на виборах Президента 31 березня 2019 року. 41% вважають, що фальсифікації будуть незначними, і лише 6% взагалі не очікують жодних фальшувань виборів. Найбільше тих, хто очікує значних фальсифікацій, серед мешканців Півдня, виборців О.Вілкула та Ю.Бойка, а також тих, хто взагалі не братиме участі у виборах.

Результати спільного опитування КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи Рейтинг. Вибірка: 15 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та регіон проживання. Статистична похибка вибірки: не більше 0,8% Терміни проведення: 5-14 березня 2019 року.