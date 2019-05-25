У шкільних їдальнях Тернопільської міської територіальної громади планують запровадити безготівковий розрахунок за харчування.

У зв’язку з цим до рішення виконкому від 23 січня 2019 року №35 «Про організацію харчування учнів у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти у 2019 році внесуть необхідні зміни. Про це йшлося під час чергового засідання виконавчого комітету 22 травня.

– Маємо декілька проблем, які хочемо вирішити, – каже Леонід Бицюра, заступник міського голови. – Безготівковий розрахунок за харчування пільгових категорій дітей у шкільних їдальнях дасть можливість контролювати витрату бюджетних коштів, будемо мати коректну статистику по наданню пільгових обідів дітям. Також це дозволить контролювати організацію харчування у їдальнях. Це питання доступності до їдалень, скільки пільговиків обслуговується, скільки всього дітей користується гарячими обідами, купівля шкідливих, заборонених для реалізації продуктів: чіпсів, солодкої газованої води тощо. Це також батьківський контроль за витрачанням коштів, які отримують діти. Ми розпочали роботу з пільгових категорій, але потім маємо намір перейти до безготівкового розрахунку для всіх школярів. Зараз паралельно з Держспоживслужбою ми відпрацьовуємо контроль за санітарним станом харчоблоків та їдалень, дотриманням меню і якості продуктів, які надають постачальники, контролюємо весь процес організації харчування. Усе це в комплексі має покращити харчування в школах.

За сніданки та обіди школярі розраховуватимуться «Соціальною картою тернополянина». Якщо дитина має пільги, то вона харчується за рахунок міського бюджету. Школярам, які не мають пільг, треба буде поповнювати картку на певну суму коштів. У травні в шести школах міста тестують можливість розрахунку за харчування пільговим електронним квитком. Учні, які мають пільги на харчування, але не мають учнівського електронного квитка “Соціальна карта Тернополянина” можуть виготовити його безкоштовно. А тим, хто має, треба його препрограмувати. Для цього необхідно звернутися до Оператора електронних систем, що на вулиці В’ячеслава Чорновола, 1, другий поверх. Графік роботи: понeділок – четвер: 08.00-18.00, п’ятниця: 08.00-17.00, субота – неділя: вихідний, телефони: 40-03-50; +38 050 0400 350; +38 067 2400 356.

Для виготовлення електронного квитка необхідно заповнити анкету-заяву та подати такі документи: копію свідоцтва про народження дитини; копію облікової картки платника податків, копію документу, що підтверджує право на пільгове харчування, цифрове фото дитини (якщо заява подається у присутності дитини, то фото зроблять на місці). Для перепрограмування необхідно заповнити заяву та здати наявну пільгову картку.

Ольга Трач