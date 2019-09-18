Незабаром розрахунок за харчування учнів пільгових категорій у всіх навчальних закладах міста буде здійснюватися за допомогою «Картки тернополянина».

Наразі така функція доступна в декількох школах і поступово впроваджується в інших.

«Діти, які мають право на безкоштовне харчування в навчальних закладах міста, зможуть безкоштовно отримати «Карту тернополянина», – розповідає міський голова Сергій Надал. – Використання цієї картки під час харчування в закладах освіти покаже фактичну кількість дітей, які мають право на пільгове харчування. У свою чергу це ще й визначення чіткої суми коштів, що буде профінансована з місцевого бюджету за харчування дітей пільгових категорій».

До слова, в закладах загальної середньої освіти тернопільської громади безкоштовним харчуванням забезпечено 1759 учнів.