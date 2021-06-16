У ніч на 12 червня зловмисники викрали автомобіль марки «Мазда», залишений власником біля під‘їзду будинку в Тернополі.

Проте вже за декілька хвилин оперативники управління карного розшуку спільно з колегами із Тернопільського районного управління та співробітниками КОРДу затримали трьох осіб, причетних до незаконного заволодіння автотранспортом.

Поліцейські встановили, що до злочину причетні 48-річний раніше неодноразово судимий житель Тернополя, котрий організував злочинну групу, та двоє мешканців Київщини.

За словами начальника сектору із розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Анатолія Стельмащука, злочинну діяльність автовикрадачів оперативники документували тривалий час. Зловмисники обґрунтовано підозрюються у вчиненні інших злочинів, пов’язаних з крадіжками автомобілів.

Під час затримання за кермом краденого авто перебував організатор злочинної групи, в салоні – один із спільників. Третій зі зловмисників пересувався на іншому транспортному засобі, таким чином супроводжуючи крадену іномарку.

Зловмисників було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуально кодексу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди) Кримінального кодексу.

Усім учасникам злочинної групи вже оголошено підозру та обрано запобіжний захід. Двоє з підозрюваних перебуватимуть під вартою, третій – під цілодобовим домашнім арештом. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.