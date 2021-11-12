За кермом був 17-річний юнак: у Тернополі учбова вантажівка наїхала на жінку. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 11 листопада близько 14:00.

У Тернополі на перехресті вулиць Бандери-Чайківського сімнадцятирічний учень-стажер керуючи навчальним автомобілем “ГАЗ 52” здійснив наїзд на пішохода, 1980 року народження. Жінка переходила дорогу в межах пішохідного переходу. Її з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

У водія та в інструктора взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно статті 286 Кримінального кодексу України.